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8 Temmuz bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel için tıklayın!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün düşüşte. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, bugün bir düşüş içerisinde. ne kadar? fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 8 Temmuz 2018 Haziran gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 11:01
8 Temmuz bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları için tıklayın!

8 Temmuz Pazar 2018 sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Hem düğün mevsiminin gelmesi hem de bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte cumhuriyet, gram, tam, yarım, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

296,16 TL

302,92 TL

İşte 8 Temmuz 2018 Pazar altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI
185,10 TL

185,27 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.250,16

1.260,79

YARIM ALTIN FİYATI
590,46 TL

605,84 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.229

1.241

TAM ALTIN FİYATI
1.221,65

1.252,43

piyasalar
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