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Hilton Kozyatağı’na ödül

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Hilton Kozyatağı’na ödül
Dünyanın en prestijli turizm ödülleri olarak nitelenen "World Travel Awards" (Dünya Turizm Ödülleri) sahiplerini buldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ödül töreninde , "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" seçildi. Hilton Kozyatağı, 2015, 2016, 2017 yılında da "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" ödülünü almıştı. Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, 320 oda ve Hilton markasının gücüyle Anadolu yakasının aldığı talebin önemi bir oranını oluşturduklarını belirtti.
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Hilton Kozyatağı’na ödül
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