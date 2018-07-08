Hilton Kozyatağı’na ödül

Dünyanın en prestijli turizm ödülleri olarak nitelenen "World Travel Awards" (Dünya Turizm Ödülleri) sahiplerini buldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ödül töreninde Hilton İstanbul Kozyatağı
, "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" seçildi. Hilton İstanbul
Kozyatağı, 2015, 2016, 2017 yılında da "Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli" ödülünü almıştı. Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, 320 oda ve Hilton markasının gücüyle Anadolu yakasının aldığı talebin önemi bir oranını oluşturduklarını belirtti.