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İlk kez uygulandı! Artık mavi karekod ile takip edilebilecek

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından İç Anadolu Bölgesi'nde ilk defa uygulanan Mavi Karekod Projesi ile vatandaşlar cep telefonlarına yükleyecekleri program sayesinde balığın türü, nereden geldiği ve güvenli bir ürün olup olmadığını görebilecek.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 10:45
İlk kez uygulandı! Artık balıklar mavi karekod ile takip edilebilecek

"KAYSERİ İLİMİZDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Mavi karekod uygulamasının 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında gerçekleştirildiğinin altını çizen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında su ürünlerinde Kayseri ilimizde bir ilk gerçekleştiriyoruz. İyi tarım yapan su ürünleri yetiştiricilerimizin özellikle Pınarbaşı bölgesindeki yetiştirmiş oldukları alabalıklara balık küpesi takıyoruz-

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İlk kez uygulandı! Artık balıklar mavi karekod ile takip edilebilecek
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