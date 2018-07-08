İlk kez uygulandı! Artık balıklar mavi karekod ile takip edilebilecek

"KAYSERİ İLİMİZDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Mavi karekod uygulamasının 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında gerçekleştirildiğinin altını çizen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında su ürünlerinde Kayseri ilimizde bir ilk gerçekleştiriyoruz. İyi tarım yapan su ürünleri yetiştiricilerimizin özellikle Pınarbaşı bölgesindeki yetiştirmiş oldukları alabalıklara balık küpesi takıyoruz-