İmar Barışı’ndan bir ayda 315 milyon lira

Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı
" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi
bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşüm
de kullanılacağını bildirdi. Vatandaşların e-devlet üzerinden müracaatlarını yaptıktan sonra 31 Aralık
2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırmaları gerektiğini hatırlatan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini dile getirdi. Bazı vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini 31 Aralık'tan önce ödediğini belirten Özhaseki, "İmar barışı kapsamında yapılan başvurulardan, şu ana kadar 65 bin 361 yapının ödemesi alındı. Bu kapsamda 315 milyon lira hesabımızda toplandı. Topladığımız parayı önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere vereceğiz" dedi. ÖDEMELERDE 31 ARALIK SON
Yapı
sahiplerinin ödemelerini 31 Aralık 2018'e kadar yatırabileceğini hatırlatan Özhaseki, başvurular sırasında ücret karşılığı kendilerini yönlendirmek isteyenlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.