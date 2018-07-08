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ün varil fiyatı 150 dolara çıkabilir

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Petrolün varil fiyatı 150 dolara çıkabilir
ÜN fiyatı önümüzdeki dönemde 150 dolarları göreceği yorumları yapılıyor. Halen 77 dolarlar seviyesinde olan petrolle ilgili bir analiz yapan yatırım danışmanlığı kurumu Sanford C. Bernstein&Co., ham petrolün fiyatı önümüzdeki dönemde uzun süredir görülmeyen bir oranda artış göstererek 150 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Analize göre petrol rezevrleri yüzde 30 küçüldü. 2030'a kadar 1 milyar kişinin daha şehirli nüfus sınıfına katılmasıyla da petrol ihtiyacının artacağı öngörülüyor. Öte yandan üyeleri de petrol ihracatını 2017'den itibaren kısmaya başladı. OPEC piyasaya sunulan petrolü artırmaya başlasa bile ve gibi ülkelerin durumu nedeniyle fiyatta artışın sürebileceği öngörülüyor. DIŞ HABERLER
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Petrolün varil fiyatı 150 dolara çıkabilir
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