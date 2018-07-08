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Son dakika: Temmuz ile emeklilerin ek ödemesi de arttı! İşte emekliye ek ödemeler...

Son dakika haber: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliye yapılacak zam oranları da belli olmuştu. Temmuz ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek emekli maaşındaki ek ödeme 196 liraya çıktı. İşte emekli maaşındaki ek ödemeler ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 13:40
Son dakika: Temmuz zammı ile emeklilerin ek ödemesi de arttı! İşte emekliye ek ödemeler...

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz altı aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.

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Son dakika: Temmuz zammı ile emeklilerin ek ödemesi de arttı! İşte emekliye ek ödemeler...
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