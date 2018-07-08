TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

İsmail Gülle, ABD ile Çin arasında başlayan ve tüm dünyaya yayılması olası olan ticaret savaşları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KÜRESEL REFAHI OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten Gülle, "2015 ve 2016 yıllarında 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticareti 2017'de tekrar toparlandı, 17.4 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl daha da artması ve 19 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ancak küresel ticarette görünüm ne kadar olumlu olsa da şu an için dünyanın önündeki en önemli engel ABD'nin uyguladığı korumacı politikalar. Bu politikalar, diğer ülkelerin de cevap vermesi ile bir ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyecektir" dedi.

Mart ayında imzaladığı kararname ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek vergi getirdiğini belirten Gülle, "Bu adım ülkemizi de etkileyecek. ABD ülkemiz için her zaman önemli bir ticaret partneri. Geçtiğimiz sene 8.7 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke oldu. Yine 11.9 milyar dolar ithalat ile ithalatımızda dördüncü sırada. Çelik ve alüminyum, ABD'ye ihracatımızda son dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlere getirilen ek vergiler elbette ihracatımızı etkileyecektir, ancak firmalarımızın alternatif pazarlara yönelmeleri bu etkiyi en aza indirecektir" dedi ve ekledi: "ABD'nin bu ürünlerde Çin'den ithalatı 34 milyar dolar seviyesinde. Aynı ürünlerde biz de 2017 yılında ABD'ye 1.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.

