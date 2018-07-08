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Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Her gün binlerce kişi...

'ın Ereğli ilçesinde ücretsiz olan belediye plajına her gün binlerce kişi akın ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler Karadeniz Ereğli Belediye plajını hem temiz hem de güvenli olduğu için tercih ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 11:20
Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Her gün binlerce kişi...

HER GÜN BİNLERCE KİŞİ GELİYOR...

Karadeniz Ereğli Belediyesinin yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda kumsalı bulunan plajı Ankara, Bolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve ilçelerinden gelen binlerce kişi tarafından her gün dolup taşıyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi Plaj Sorumlusu Yıldıray Ağlar, plajın ücretsiz olduğunu, yiyeceklerinde piyasaya göre çok uygun olduğunu ifade etti. Ağlar, "Hayırlısıyla plajımızı 9 Haziran'da açtık. Son 4-5 gündür havalar da çok iyi gidiyor. Doluluk oranı fazlalaştı. Plajımız biliyorsunuz ücretsiz. Bir tek eşyalarımız çalınmasın diye kabinleri kiralıyoruz. Çocuk emzirme yerleri yaptırdık. Mescidimiz var bay-bayan. Engelliler için yeni yerler yapmaya çalıştık. Bitme aşamasında. Misafirlerimizin burada yeme içme sorunları yok. 10 tane cankurtaran, 4 tane gözlemci var, tedbirlerimiz alındı. Jet ski ve 2 tane sandalımız var. Arkadaşlar devamlı kontrol altında. Herhangi sakatlık olmasın, güzel bir şekilde sezonu bitirmek için arkadaşlar elinden geleni yapıyorlar. Bizim için önemli olan ailelerin çocuklarını yalnız bırakmamaları. Denizde her an göz önünden kaybolabiliyor. Sakatlık olmaması için uyarılar yapıyoruz.

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Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Her gün binlerce kişi...
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