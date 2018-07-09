5 yılda 3 defa en iyi iş oteli seçildi

Dünyada 'Turizm Oscarları' olarak kabul edilen Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Awards
WTA) Türk turizmi, Avrupa kategorisinde 11 ödülün sahibi oldu. 30 Haziran Cumartesi gecesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan'ın en görkemli anıtlarından olan Zappeion Megaron Hall'da düzenlenen törenle WTA 2018 Avrupa ödülleri sahiplerini buldu. Kategorilerine göre otellerin yarıştığı WTA'da, turizm sektörünün diğer alanlarından da olmak üzere toplam 133 dalda ödül verildi. Türkiye, Avrupa'nın en iyileri töreninde 11 ödül aldı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel ise World Travel Awards 2018'de 'Türkiye'nin En İyi İş Oteli' seçildi.