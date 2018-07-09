HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 9 Temmuz çeyrek altın ve yarım altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız...

9 Temmuz ve fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları ile ilgili her gün vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları araştırmaları da artmış bulunakta. Özellikle düğünlerin yaz aylarında tercih edilmesinden dolayı vatandaşın en çok arattığı konuların başında 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu geliyor. Ayrıyetten yatırımcısından birikimcisine, meraklısına her kesimden sıkça aratılan altın fiyatları konusunda en doğru ve güvenilir bilgileri sizler için derledik. Peki 9 Temmuz Pazartesi fiyatı ne kadar? ne kadar oldu? sorularının cevaplarını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz... İşte , çeyrek altın, yarım altın, fiyatları;

Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:51
9 Temmuz çeyrek altın ve yarım altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Her kesimden her vatandaşın merak içinde arattığı altın fiyatları ile ilgili en doğru ve güvenilir bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Altın bugüne dalgalı başladı. Sabah saatleri itibariyle aman aman bir değişiklik henüz söz konusu olmasa da altın fiyatları hafif bir dalgalanma yaşamaya devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra rayına oturmaya başlayan altın fiyatları hafif dalgalanmalar yaşasada şuanda dengeli seyrini sürdürüyor.

Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler.

İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,10 liradan alınırken, 185,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ise 296,26 liradan alınırken 303,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

da 590,67'den alınırken 606,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ise 1229,00 liradan alınıp 1241,00 liradan satılıyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9 Temmuz çeyrek altın ve yarım altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN