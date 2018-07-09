9 Temmuz çeyrek altın ve yarım altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Her kesimden her vatandaşın merak içinde arattığı altın fiyatları ile ilgili en doğru ve güvenilir bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Altın bugüne dalgalı başladı. Sabah saatleri itibariyle aman aman bir değişiklik henüz söz konusu olmasa da altın fiyatları hafif bir dalgalanma yaşamaya devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra rayına oturmaya başlayan altın fiyatları hafif dalgalanmalar yaşasada şuanda dengeli seyrini sürdürüyor.

Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler.

İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,10 liradan alınırken, 185,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ise 296,26 liradan alınırken 303,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 590,67'den alınırken 606,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1229,00 liradan alınıp 1241,00 liradan satılıyor.