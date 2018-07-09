Bürokraside devrim

Türkiye'ye çağ atlatacak yeni hükümet sistemi bugün resmi olarak başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın doğrudan birlikte çalışacağı üst düzey yönetime ilişkin liste şekillendi. Kararnamede, Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip gidecek ekibin hangi görevlerde bulunan isimlerden oluşacağı sıralanıyor. Kabine'nin bugün açıklanmasının ardından yeni sistem
i omuzlayacak bürokrasiye ilişkin kararname yayınlanacak. Piyasalar, iş dünyası başta olmak üzere birçok kesim Enerji Bakanlığı
, Hazine ve Maliye Bakanlığı
başta olmak ekonomi vitrininde yer alacak yeni isimleri merakla bekliyor. Yemin töreni öncesi idari değişiklikler ve uyum sürecine ilişkin kararnameler yayınlanırken, üst düzey yönetime ilişkin esas ve usulleri belirleyen kararname şekillendi. Kararnamede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la göreve gelip gidecek pozisyonlar, görevler net bir şekilde ortaya konuldu. ETKİN HİZMET ANLAYIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileyeceklerini belirterek, bakanlar, bakan yardımcılıkları, yeniden tanımlanan kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar belli bir noktaya getirdiklerini açıkladı. Erdoğan bazı kurumları birleştirerek, işlevsiz kalanları da tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandıracaklarını vurgulayarak, yapılandırma çalışmasının en aşağıya kadar devam edeceğini söyledi. BÜTÇE OFİSİNE ÖZEL YETKİ
Devletin
bir yıl boyunca izleyeceği yatırım, harcama ve gelirlerin öngörüldüğü bütçeyi Cumhurbaşkanlığı Bütçe Ofisi
yapacak. Ancak bütçe gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından takip edilecek. Bütçe Ofisi'ne Maliye'de isim yapmış önemli bürokratlar transfer edilecek. Bu başkanlık bütçe yapımı ve yönetimini daha etkin şekilde yürütecek. Yeni dönem
de karar alma mekanizmasında görev alacak tüm teşkilatın Beştepe'de toplanması hedefleniyor. Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan Beştepe'ye geçecek olan bürokratların bir kısmı başkanlık, ofis ve kurullarda görev yapacak. DEVLETTE TRANSFER DÖNEMİ KURUL
, ofis, başkanlıklarda da görev alacak, alanında başarılı isimler özel sektörden kamuya transfer edilecek. Cumhurbaşkanının onayı ile göreve başlayıp, görevden alınabilecek. Görevleri cumhurbaşkanının görev süresi ile sona erecek. Yeni dönemde kamuda yardımcılıkların, ara kadroların sayısı da azaltılacak. Özel sektörden transferler için genel müdürler için aranan kamuda 12 yıl görev yapma koşulunda da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. HAVUZ VE KIZAK KADRO BİTİYOR
Bürokraside
mevcut sistemdeki gibi eşdeğer kadroya atama son bulacak. Havuz veya kızak kadroya alımlar da bitecek. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren her kurum, makam fonksiyonel çalışacak. Bu kadrolarda görev alacak personelin ücretleri konusunda da yeni bir sistem kurulacak. Eski sistemde maaşlar en üst devlet memuru olan başbakanlık müsteşarına endekslenirken, yeni sistemde benzer bir kadroya göre işlem yapılacak.