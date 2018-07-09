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açıklandı

'ne göre, yılın üçüncü çeyreğinde beklentisi ikinci çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118 oldu. Endeksi ise 11,5 puan artarak 113,1 seviyesinde gerçekleşti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:46
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi ise 11,5 puan artarak 113,1 oldu.

, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin 'ni açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, te ikinci çeyreğe göre 10,7 puan yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreğinde 107,3 olan endeks, ikinci çeyrekte 118 seviyesine çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi İhracat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde zayıflayarak etkiledi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat, ihracat siparişi beklentileri ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksi'ni artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ DE ARTTI

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 11,5 puan arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 101,6 olan endeks, üçüncü çeyrekte 113,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan, gelecek mevcut ithalat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksinin İthalat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği ve bu etkinin zayıfladığı gözlendi.

Öte yandan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve birim ithalat fiyat beklentileri ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksi'ne pozitif katkıda bulundu.

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Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
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