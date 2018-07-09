Dolar bugün ne kadar? Son dakika dolar kuru! 9 Temmuz güncel döviz fiyatları (Dolar - euro)

Haftanın başlangıç günü olan 9 Temmuz Pazartesi itibariyle, ekonomide en çok araştırılan konulardan birisi de dolar kaç tl? dolar kuru ne kadar oldu? soruları olarka sıralanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde dalgalı bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya düşüşle başlarken bugün akşama doğru açıklanacak kabinenin de döviz fiyatları üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 4,5540 liradan, avro 5,3590 liradan haftaya başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 4,5520 liradan alınan dolar, 4,5540 liradan satılıyor. 5,3570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3590 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta dolar 4,5820 liradan, euro ise 5,3910 liradan satılmıştı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3910 lira olmuştu.

Dolar/TL küresel piyasalar ve seçim sonrası iyimserliğin desteğiyle 4.50'ye doğru düşüşünü sürdürürken piyasalar önce bugün başlayacak Temmuz ayı yüklü Hazine ihalelerini ardından ise bu akşam açıklanacak yeni kabineyi izliyor.

Küresel ticaret savaşları endişelerine rağmen doların ABD verileriyle neredeyse bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde iyimserliğe neden oluyor.

Dolar ABD'de Cuma günü yayımlanan veriye göre ücret artışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

İstihdam verisi çalışan ücretlerinin ılımlı artış kaydettiğini, iş arayanların sayısının da yükseldiğini göstererek Fed'in faizleri hızla ancak kademeli olarak artıracağına işaret ediyor.

Geçen haftayı ABD verisiyle birlikte 4.58'in hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 08.53'te Temmuz ayının en düşük seviyesi olan 4.5535/4.5560 seviyesinde başladı.

Bankacılar kurda 4.50 ve 4.55 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyelerden alımlar geldiğini, bunun altında kalıcılığın kolay olmayabileceğini belirtiyor. Bankacılar son dönemde döviz mevduatlarının bir kısmını TL'ye çeviren lokal yatırımcıların da 4.50'li seviyelerden yeniden alıcı olup olmayacağının takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Cuma günü akşam saatlerinde 4.98 civarında seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 4.9616/4.9649, Cuma günü 5.38 civarındaki euro/TL ise 5.3621/5.3661 seviyesinde bulunuyor.

YENİ KABİNEDEKİ İSİMLER İZLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30'da TBMM genel kurulunda yemin edecek. Ardından ise saat 21.30'da düzenlenecek basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

Erdoğan hafta sonunda bu akşam açıklanacak kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konular arasında ilk sırada yer alacağını belirtti.

Piyasalar ise yeni sistemde bakanlıklara, kurullara hangi isimlerin getirileceği, ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağı, olursa hangi ismin bu görevi üstleneceğine odaklanmış durumda.

Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.