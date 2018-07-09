Fransa otomotivin şampiyonu

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası
'nda yarı finalistler belli oldu. Fransa
, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan, finale adını yazdırmak için mücadele edecek. Yarı finale çıkan ülkeler arasında Hırvatistan hariç, üç finalistin otomotiv
ülkesi olduğu biliniyor. Dünya Otomotiv Sanayicileri Birliği (OICA) 2017 verilerine göre, finalistlerden Fransa, dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında 10'uncu sırada bulunuyor. İngiltere 13'üncü, Belçika ise 26'ıncı sırada yer alıyor. Dünya Kupası'nı kazanan ülke birkaç gün sonra belli olacak. Ancak, üretim adetlerine göre Fransa'nın otomotivde şampiyon olduğu görülüyor. ÜÇÜ DE OTOMOTİVCİ
2017'de dünyada 97 milyon araç üretilirken, Fransa 2 milyon 227 bin, İngiltere 1 milyon 749 bin, Belçika ise 379 bin 140 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Fransa'da Renault, Peugeot, Citroen gibi yerli markalar ağırlıklı üretim yapıyor. Bunun dışında Toyota ve Daimler'in de üretim tesisleri bulunuyor. İngiltere'de BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini, GM, Caterham, McLaren, Bentley, Morgan, Lotus, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Toyota'nın üretim tesisleri var. Düne kadar Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri olan Belçika, bugün bu unvanını kaybetti. Finansal krizle birlikte Ford, Opel gibi markalar üretim tesislerini kapattı. Belçika, Japon otomotiv devi Toyota'nın Avrupa'daki merkezi olarak dikkat çekiyor.