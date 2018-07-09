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’nda 54 bin belge verildi

kapsamında 54 bin kayıt belgesi verildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, “Başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2 milyonu aştı” dedi

Giriş Tarihi: 9.7.2018
İmar Barışı’nda 54 bin belge verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı , düzenlemesi kapsamında 54 bin yapı için yapı kayıt belgesi verildiğini söyledi. Başvuruların 8 Haziran'dan itibaren üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Özhaseki, "İmar Barışı başvurularında bir ayı geride bıraktık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2 milyonu aştı" ifadelerini kullandı.
Yapı kayıt belgesinin alınması sürecine işaret eden Özhaseki, başvurunun yapılıp bedelin ödenmesinin ardından yapı sahiplerine SMS ile bilgilendirme mesajı gönderildiğini, daha sonra vatandaşların e-devlet üzerinden belgelerini alabildiğini anlattı.
Özhaseki, "Vatandaşlarımız devletiyle helalleşmek ve yapılarında sorunsuzca oturmak amacıyla belgesini almak için bize başvurdu. İmar Barışı kapsamında vatandaşlarımızı bir ayda 54 bin yapı için yapı kayıt belgesine kavuşturduk" diye konuştu.

YARISI 1-2 KATLI BINA
İmar Barışı'nın herkesin derdine derman olacağını, sıkıntıları bitireceğini belirten Özhaseki, özellikle bir ve iki katlı yapılarda çok fazla iskân sorunuyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

?İSKÂN SORUNU OLAN VATANDAŞ KALMAYACAK
İmar Barışı düzenlemesinin özellikle bu yapılardaki sorunların giderilmesi amacıyla uygulamaya konduğunu vurgulayan Özhaseki, "Başvuruların yüzde 49'u, yani yarısı bir-iki katlı yapı sahiplerince, yüzde 39'u ise üç-yedi katlı yapı sahipleri tarafından yapıldı. Bu sorunun giderilmesi noktasında bu başvurular memnuniyet vericidir. Bu ilgi böyle oldukça iskân sorunu olan vatandaşımız kalmayacak" değerlendirmesini yaptı. Özhaseki, bir-iki katlı yapılarda en çok başvurunun ve 'den geldiğini belirterek, bu illeri sırasıyla , ve 'nin takip ettiğini kaydetti.
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İmar Barışı’nda 54 bin belge verildi
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