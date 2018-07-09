İsmail Gülle: Ticaret savaşlarının kazananı olmaz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
, ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten TİM Başkanı Gülle, şöyle konuştu: "2015 ve 2016 yıllarında 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticareti 2017'de tekrar toparlandı, 17.4 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl daha da artması ve 19 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ancak küresel ticarette görünüm ne kadar olumlu olsa da şu an için dünyanın önündeki en önemli engel ABD'nin uyguladığı korumacı politikalar. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyecektir." ETKİLERİ ARAŞTIRIYORUZ
Küresel ticarete ilişkin gelişmeler konusunda araştırmalar yaptıklarını kaydeden Gülle, "Bu adımların ürün ve sektör bazında bize etkilerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarımızı yakında firmalarımızla paylaşacağız" dedi.