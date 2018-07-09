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Japonya’da Türk mutfağı festivali

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Japonya’da Türk mutfağı festivali
AKDENIZ ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, (AKİB) Türkiye ile Japonya arasında 11-15 Temmuz arasında Japonya'da Türk Gıda Ürünleri Festivali düzenleyecek. Türk gıda ürünleri Tokyo'da sergilenerek, Japon tüketicilerin beğenisine sunulacak. AKİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, "Japonya 127 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu rakam gıda sektörümüz için büyük potansiyel. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek üzere ihracatçılarımızı Japonya'daki alıcılarla bir araya getirecek, Türk gıda ürünlerimizi sergileyeceğiz" dedi.
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Japonya’da Türk mutfağı festivali
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