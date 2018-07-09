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vergi borçlularını açıklayacak

, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları açıklayacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:09
Maliye Bakanlığı vergi borçlularını açıklayacak

nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEN YAPACAK

Tebliğe göre, bakanlık bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapacak. Her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.

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Maliye Bakanlığı vergi borçlularını açıklayacak
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