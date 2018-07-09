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haber: ile ilgili çok önemli gelişme! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti kaç olacak?

haberi... ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milyonlarca asker adayı Bedelli askerlik ile ilgili açıklamayı heyecan içinde beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan çok önemli bir açıklama geldi. Mehmet Muş'un açıklamaları asker adaylarına büyük bir heyecan yarattı. Peki Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Yaş sınırı ve fiyatı ne olacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:49
Son dakika haber: Bedelli Askerlik ile ilgili çok önemli gelişme! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti kaç olacak?

24 Haziran seçimleri öncesi gündem konusu olmuştu. Seçim sonrası ana gündem maddesi olarak belirlenen Bedelli askerlik ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Asker adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri ise Bedelli askerlik düzenlemesinin Temmuz'a kadar yetişip yetişmeyeceği konusuydu. Bu konuyla ilgili cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Peki Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları;

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları;

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Son dakika haber: Bedelli Askerlik ile ilgili çok önemli gelişme! Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti kaç olacak?
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