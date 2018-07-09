Türkiye 30 ülkenin çöpüne talip

Türkiye
'de çıkan çöpün önemli bir kısmını dönüştürerek ekonomiye kazandıran ITC Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur, Zambiya, Pakistan, Hindistan, Fas, Katar gibi çoğunluğu Afrika ülkeleri olmak üzere 30'a yakın ülkeyle görüşme yaptıklarını söyledi. Kantur, "Türk EximBank ve Dünya Bankası kuruluşları ile görüşmelerimiz devam diyor. Ekonomi Bakanlığı
'mızın destekleri ile yurtdışında yap-işlet modeli ile yatırım yapabiliriz" diye konuştu. Dünyada toplanan çöplerin yüzde 70'inin Türkiye'de olduğu gibi karışık toplandığını belirten Kantur, Avrupa, Amerika ve Japonya'da ise çöplerin evde ayrıştırıldığını söyledi. Tecrübelerini yurtdışına da taşıyarak dünya markası yaratmak istediklerini belirten Kantur, Türkiye'de kişi başına üretilen günlük çöp miktarının yaklaşık 1 kilo olduğunu kaydetti. 600 MW ELEKTRİK ÜRETİLİR
Tüm Türkiye'nin bir günde 80 bin ton çöp ürettiğini ancak kırsalda çöp toplanmasının oldukça güç olduğunu dile getiren Kantur, "Türkiye'nin çöpü toplansa bundan 600 mw elektrik
üretilir. Yani Türkiye elektrik kurulu gücünün 80 bin mw olduğunu düşünürsek, çöpten üretilen enerjinin Türkiye kurulu gücüne olan etkisi binde 4 civarında" ifadelerini kullandı.