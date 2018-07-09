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için 28 bin kişiye eğitim

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Yeni Havalimanı için 28 bin kişiye eğitim
İstanbul 'nda Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi süreci hızlandı. Haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı. 28 bin 200 kişiye eğitim verilecek program, 28 Eylül'de tamamlanacak. Eğitimler, hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetlerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız" dedi.
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