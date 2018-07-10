Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus renklerine boyanan ve A220 adı verilen uçak, bugün şirketin merkezi olan Fransa'nın Toulouse kentinde tanıtıldı. Geçen günlerde de Boeing Brezilyalı bölgesel uçak üreticisi Embraer'in yüzde 80'ini satın aldığını açıklamıştı. Airbus A220 adını taşıyan uçak ile yeni bir bölgesel uçak ailesi oluşturmayı hedefliyor. Avrupalı üretici, koltuk kapasiteleri 100'den başlayıp 160'a kadar çıkan yeni uçaklarla havayollarına farklı bir seçenek sunmayı hedefliyor.

İKİNCİ ÜRETİM HATTI ABD'DE

Bombardier, uçağı 2013'te uçurmuş ve teslimatlara 2016'da başlamıştı. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle iflasın köşesine kadar gelen şirket bu projeyi Airbus'a sattı. Airbus yetkilileri, bugüne kadar 38 adet teslim edilen uçağın 400'den fazla sipariş aldığını belirterek, "ABD'de Alabama'daki üretim hattımızda yılda 50-60 dolayında A220 üretmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil teknolojilere sahip uçak patansiyel satış şansına sahip" dedi.

Yeni uçak ailesinin iki ayrı modeli var;

-A220-100 (eski adı CS100) 100 ile 130 arasında,

-A220-300 (eski adı CS300) ise 160 yolcu taşıyabiliyor.

Her iki modelin menzili ise 5 bin 457 ile 5 bin 920 kilometre arasında değişiyor.

ÖZEL TEKNOLOJİLER

Uçağın en önemli avantajının başında yeni nesil tasarımı geliyor. Çok hafif metal alaşımlar ile geliştirilen gövde ve kanatlar, aerodinamik olarak performansı artırıyor. Uçakta Pratt&Whitney'in yeni nesil motoru kullanılıyor. A220'ler, kullanılan yeni nesil motor ve sistemler sayesinde rakiplerine göre yüzde 20 daha az yakıt harcıyor. Bakım ve operasyonda da gelişmiş sistemler bakım maliyetlerini aşağıya çekiyor.