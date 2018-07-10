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Bugün çeyrek gram cumhuriyet ne kadar oldu? - 10 Temmuz güncel altın fiyatları için tıklayın!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün dalgalı bir seyir izliyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, bugün de aynı durumunu korudu ve nispeten dengeli bir seviyede. Açıklanan yeni kabine listesi ile beraber, çeyrek altın ne kadar? Gram ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 10 Temmuz 2018 gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:29
Bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? - 10 Temmuz güncel altın fiyatları için tıklayın!

10 Temmuz Salı 2018 sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Hem düğün mevsiminin gelmesi hem de bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Yeni kabinenin listesinin açıklanması ile beraber araştırmalarını yurttaşlar, ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte cumhuriyet, gram, tam, yarım, ve nda son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

297,73 TL

304,53 TL

İşte 10 Temmuz 2018 Pazar altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI
186,08 TL

186,26 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.256,38

1.256,60

YARIM ALTIN FİYATI
593,61 TL

609,84 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.223

1.233

TAM ALTIN FİYATI
1.228,15

1.259,10

piyasalar
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