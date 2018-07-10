Ekonomide ‘güçlü uyum’ modeli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte ekonomi de yeni sisteme geçti. Hükümetle Merkez Bankası arasında "güçlü uyum" dönemi başlarken, Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek. 6 BAKANLIK OMUZLAYACAK
Yeni sisteme geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri 703 sayılı KHK ile yürürlüğe girdi. Ekonomiyi, Maliye ve Hazine Bakanlığı
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığı olmak üzere 6 güçlü bakanlık omuzlayacak. Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı "Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi. Finansal İstikrar Komitesi tarafından finansal sistemin bütününü etkileyecek bir durumun belirlenmesi durumunda alınacak tedbirleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı'na devredildi. İHALE KANUNU DEĞİŞTİ
Daha önce Başbakanlığa bağlı bulunan TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Kamu İhale Kanunu
'ndaki istisnalara "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ofisler ve başkanlıkların, Türkiye'nin tanıtımı, ülkedeki yatırımların veya finans kaynaklarının artırılması, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları" eklendi. SPK Yasası'nda yapılan değişikle Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, ikinci başkanı, başkan vekili ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak. BDDK başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı'nca atanacak.