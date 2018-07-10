Nükleer enerjiye düzenleme kurumu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün 2023'te hizmete girmesiyle nükleer enerji
ile tanışacak olan Türkiye'yi hazırlaması için Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kuruldu. Bu kapsamda nükleer tesislerin güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nca sağlanması kurumdan yetki izni belgesinin Cumhurbaşkanı onayıyla alınması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 702 sayılı KHK ile nükleer enerji sektöründeki faaliyetlerle radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek amacıyla NDK kuruldu. Merkezi Ankara'da olacak kurumun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Düzenleme Kurulu, biri başkan ve biri ikinci başkan, toplam 5 üyeden oluşacak. Üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak. 2 AY İÇİNDE ATANACAKLAR
Kurum personeli, bu KHK ile düzenlenen konular dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak. NDK Başkanı ve Kurul üyeleri, söz konusu KHK'nin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde atanacak. NDK'nin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz gibi hizmetleri yapması amacıyla en az yüzde 51'i kuruma ait olan Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED A.Ş.) adlı ile bir anonim şirket kuruldu. 'BARIŞÇIL' VURGUSU
Kararnamede barışçıl
kullanım
ilkesi
esas alınarak
nükleer
enerji ve
iyonlaştırıcı
radyasyona
ilişkin
faaliyetlerin
yürütülmesi
sırasında
çalışanların,
halkın,
çevrenin
ve gelecek
nesillerin
radyasyonun
etkilerinden
korunmasına
yönelik
düzenlemeler
de
belirlendi.
Ayrıca
kurulacak
nükleer
tesislerin
güvenliğinin
İçişleri
Bakanlığı
tarafından
sağlanması
da kararlaştırıldı.
Düzenleme
ile radyoaktif
atıkların
bertarafının
ise TAEK
tarafından
yapılması
kararlaştırıldı.