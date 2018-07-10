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ye düzenleme kurumu

Türkiye’nin ye hazırlanması için Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu. Güvenliğin İçişleri Bakanlığı’nca sağlanması, kurumdan yetki izni belgesinin Cumhurbaşkanı onayıyla alınması kararlaştırıldı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Nükleer enerjiye düzenleme kurumu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün 2023'te hizmete girmesiyle ile tanışacak olan Türkiye'yi hazırlaması için Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kuruldu. Bu kapsamda nükleer tesislerin güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nca sağlanması kurumdan yetki izni belgesinin Cumhurbaşkanı onayıyla alınması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 702 sayılı KHK ile nükleer enerji sektöründeki faaliyetlerle radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek amacıyla NDK kuruldu. Merkezi Ankara'da olacak kurumun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Düzenleme Kurulu, biri başkan ve biri ikinci başkan, toplam 5 üyeden oluşacak. Üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak.

2 AY İÇİNDE ATANACAKLAR
Kurum personeli, bu KHK ile düzenlenen konular dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak. NDK Başkanı ve Kurul üyeleri, söz konusu KHK'nin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde atanacak. NDK'nin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz gibi hizmetleri yapması amacıyla en az yüzde 51'i kuruma ait olan Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED A.Ş.) adlı ile bir anonim şirket kuruldu.

'BARIŞÇIL' VURGUSU
Kararnamede barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun etkilerinden korunmasına yönelik düzenlemeler de belirlendi. Ayrıca kurulacak nükleer tesislerin güvenliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanması da kararlaştırıldı. Düzenleme ile radyoaktif atıkların bertarafının ise TAEK tarafından yapılması kararlaştırıldı.
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Nükleer enerjiye düzenleme kurumu
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