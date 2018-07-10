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'de yayımlandı! ilaçları artık ücretsiz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin yeni düzenlemenin 'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesi kaldırıldı. Hastaların düzenlemeden önce büyük mağduriyetler yaşadığını belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "Bu doğru bir karar ama geç kalındı" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:15
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kanser ilaçları artık ücretsiz

TAMAMEN ÜCRETSİZ HALE GETİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ,Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle tedavisinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı. Hastaların bu düzenlemeden önce özellikle katkı payları yüksek olan ilaçlar için çok yüksek miktarda fark ödediğini belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, kanser ameliyatlarında ve sonrasında kullanılan ilaçlar için ciddi bir iyileştirme yapıldığını söyledi. Özellikle cerrahilerde kullanılan ilaçlar için belli farklar ödendiğini anlatan Sayılkan, "Devletin karşıladığı bedel 240 milyon liradan 750 milyon liraya çıkarıldı. Eskiden bu farkı vatandaş cebinden ödüyordu.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kanser ilaçları artık ücretsiz
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