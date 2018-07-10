Sarımsak 10 lirayı görecek

Türkiye'nin önemli sarımsak
üretim merkezlerinden Kastamonu
'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsakta bu yıl rekoltenin geçen yıla kıyasla düşük olacağı buna bağlı olarak fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.
Geçen yıl 25 bin dekar alanda 30 bin ton üretim yapılan Taşköprü'de bu yıl ise düzensiz yağışlar ve bazı hastalıklar nedeniyle rekoltenin 25 bin ton civarında olacağı öngörülüyor. Geçen yıl sezon başında fiyatı büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilosu, sezon sonunda 1 liraya düşmüştü. Bu yıl çiftçilerde rekoltedeki düşüş dolayısıyla yüksek fiyat beklentisi oluştu. İKİYE KATLANACAK
Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, ilçede sarımsak üretim alanının geçen yılla aynı olduğunu söyledi. Üründe bu yıl 25 bin ton rekolte beklediklerini belirten Butur, "Kalitede de düşüklük var ama fiyatların tırmanacağını, geçen seneye göre çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yaş sarımsağın kilogramı küçüğü 1,5, orta boyu 2.5-3, iri boyu ise 4.5-5 lira gibi rakamlara satılıyor" dedi.
Sarımsağın hasadın ardından 20 gün süreyle kurumaya bırakıldığını anlatan Butur, şöyle devam etti: "Sarımsak kuruduktan sonra fire verdiği için fiyatı iki katına çıkacaktır. Yani sarımsak kuruduğu zaman küçük sarımsak 3, orta sarımsak 5, iri boy sarımsak ise 10 lira gibi rakamlara satılacaktır. Bu rakamlar şu an için çiftçimizi koruyor." YAĞIŞLAR VURDU
Yağmur nedeniyle hastalıkların arttığını dile getiren Butur, bunun da rekoltede düşüşlere neden olduğunu söyledi.
Sarımsak üreticisi Selçuk Ölmez geçen yıl sarımsağın kalite ve veriminin yüksek, fiyatının düşük olduğunu belirterek, "Bu nedenle zarar ettik. Bu sene kalite ve verimde yarı yarıya düşüklük var ama geçen seneye göre fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz. Fiyatın 10 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi.