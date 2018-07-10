TOKİ 6 ayda 21 bin konut ihale etti

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ
), 81 ilde 600'ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız" dedi. Marmara Bölgesi'nde konut yapımına hızla devam ettiklerini belirten Turan, yeni dönemde İstanbul'da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul'da son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, bu yıl içerisinde İstanbul'da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptıklarını aktardı. Marmara Bölgesi'nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini söyleyen Turan, "Bursa
'da 148, Çanakkale'de 221, Bilecik'te 117, Kırklareli'nde 119, Edirne'de 98, Balıkesir'de 947 konutun ihalesini yaptık" dedi. 2 BIN 241 IHALE YOLDA
Temmuz ayında ihalesi yapılacak konutların il ve sayıları şu şekilde sıralanıyor: İstanbul 224 konut, Kırşehir 127 konut, Mersin 262 konut ve Zonguldak
307 konut. Ağustos ayında ihalesi yapılacak konutlar ise şu şekilde: Van 177 konut, Bingöl 130 konut, Aydın
215 konut, Şanlıurfa
537 konut, Denizli 148 konut, Düzce
56 konut. TOKİ'DEN DENIZ MANZARALI VILLA
TOKİ, Sakarya Kocaali'de bulunan Caferiye Mahallesi'nde geleneksel mimarinin özelliklerini taşıyan, yazlık tarzında 448 konut inşa ediyor. 652 dönüm arazi üzerinde yeni bir şehir inşa edilirken, 448 adet 2 + 1 ve 3 + 1 konuttan oluşan blok ve villaların bulunduğu projede ayrıca 382 adet de otopark da yer alıyor. Projede, site sakinlerinin kullanabileceği 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 300 kişilik cami ve 1 adet ticaret merkezi, 5 adet çocuk oyun alanı ve 4 adet açık hava spor alanı gibi sosyal donatılar da bulunuyor.