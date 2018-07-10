HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Turkcell, küresel blockchain konsorsiyumunda

, küresel blockchain konsorsiyumunda

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Turkcell, küresel blockchain konsorsiyumunda
, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu. Konsorsiyumun üyeleri arasında merkezli LG Uplus Corp, KT Corporation ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat Telecommunication Corporation bulunuyor. CBSG, telekom operatörü üyelerine ve bunların müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor. Turkcell Genel Müdürü , "CSBG'nin bir parçası olmak, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkcell, küresel blockchain konsorsiyumunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN