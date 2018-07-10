Türkiye’nin E-ihracat Seferberliği Konya’dan başlıyor

E-ihracat projesinin tanıtım toplantısı 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Konya Ticaret Odasında gerçekleştirilecek. Oda üyeleri ve basın mensuplarının davetli olduğu tanıtım toplantısında "E-ihracat nedir, E-ihracat sürecinde nelere dikkat edilmelidir, şirketler Alibaba.com'da performanslarını nasıl artırabilirler?" gibi sorular cevaplanacak.

"E İHRACAT SEFERBERLİĞİ"

"E-ihracat Seferberliği" tanıtım toplantısını değerlendiren KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "Ticaret Bakanlığının destekleriyle TOBB'un öncülüğünde, Halkbank ve Vakıfbank'ın katkılarıyla başlatılan E-ihracat Seferberliği projesinin lansmanı, önceki dönem Ekonomi Bakanımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı basın toplantısında yapılmıştı. Programda imzalanan protokole göre; TOBB ve Ticaret Bakanlığı olarak şirketlerimizin, dünyanın lider e-ticaret portalı Alibaba.com'a üyelikleri desteklenecek. Ürünlerine yeni pazarlar arayan KOBİ'lerimiz, hiçbir ücret ödemeden Alibaba.com'da mağaza açarak 190 ülkeye ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı bulabilecekler. E-ihracat seferberliği kapsamında başlatılan bu projeyle, Alibaba.com Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen oda ve borsa üyesi şirketler için üyelik bedelinin yüzde 80'i Ticaret Bakanlığı, yüzde 20'si ise Halkbank ve Vakıfbank tarafından karşılanacak. Bu projeyi tam anlamıyla TOBB öncülüğünde başlatılan bir E-ihracat seferberliği olarak görmekteyiz. Türkiye'nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde bulunan oda ve borsalarımız sayesinde, milli bir ihracat seferberliği başlıyor. Oda ve borsa üyelerimizi bu destekten faydalandırmak için, ülke çapında tanıtım işini TOBB üstlenecek. Seferberliğin Konya'dan başlaması da ayrıca mutluluk verici. İhracatını son 16 yılda yüzde 1600 oranında artıran Konya olarak önümüzdeki 1,5 yıl içinde ihracatımızı 2 milyar doların üzerine çıkarma hedefindeyiz. Odamız Konya'nın ihracat performansını artırmak için üyelerimize yönelik çeşitli projeler yürütmektedir. Bu açıdan E-ihracat seferberliği projesine önem vermekteyiz. Düzenlemiş olduğumuz programa ihracatla ilgili faaliyeti olsun olmasın Konyalı tüm firmalarımızı bekliyoruz" dedi.

