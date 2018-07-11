OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 330 bin varile yükseldi. OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artarak 98 milyon 10 bin varil oldu.

Haziranda OPEC dı��ı ülkelerde petrol üretimi günlük 430 bin varil artışla 65 milyon 680 bin varile çıktı. OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artarak 32 milyon 330 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol üretimi içindeki payı ise değişmedi. Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük üretim 405 bin 400 varil artarak 10 milyon 420 bin varile yükseldi.

Haziranda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş ise Libya'da yaşandı. Ülkede günlük üretim 254 bin 300 varil azalarak 708 bin varile geriledi.

PETROLDE KÜRESEL TALEP ARTACAK

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 450 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 300 bin varile ulaşacak.OPEC ülkelerinin 2019'da ham petrol talebinin ise bu yıla göre 800 bin varil azalışla 32 milyon 200 bin varile gerileyeceği tahmin ediliyor. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2019'da bu yıla göre günlük 2 milyon 100 bin varil artışla 61 milyon 640 bin varili bulacak. Dünya genelinde haziranda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 232 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 544'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.