Bir ayda kasaya 417 milyon lira girdi

Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve 'İmar Barışı
' olarak bilinen 'Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular tam gaz devam ediyor. Yıl sonuna kadar vakti olan vatandaşlar bir an önce belgelerini alabilmek için ödemelere başladı. 8 Haziran'da başlayan başvurular 2 milyon 100 bini bulurken, 21 Haziran'da açılan ödemelere de yoğun ilgi var. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına 1 ayda 417 milyon lira girdi. EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN
En çok barış talep eden şehirlerde ise sırasıyla İstanbul'da 57 milyon, İzmir'de 51 milyon, Bursa'da 18 milyon, Antalya
'da 12,3 milyon, Ankara'da 12 milyon, Konya'da 8,6 milyon, Muğla'da 10.5 milyon ve Kocaeli'nde 10 milyon lira yatırıldı. TARİH UZAYABILİR
İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık
2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor. Müracaatlar 31 Ekim'e kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle gerektiği durumlarda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini 1 yıla kadar uzatabilecek. MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?
E-devlet şifresi
Geçerli bir cep telefonu numarası
Geçerli bir e-posta adresi
Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Arsanın emlak vergisi birim değeri
Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
Mevzuata aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.