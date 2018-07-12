Genç mühendislerin yetenek avcısı

Türkiye'nin yerel sermayeli yazılım şirketlerinden Softtech, gelecek vadeden mühendis
leri üniversite sıralarında 'Yetenek Kuşağı' programıyla keşfediyor. Chatbot ile konuşarak sıra dışı bir başvuru deneyimi yaşayan mühendis adayları, teknik ve genel yetenek değerlendirmeleri sonrasında Yetenek Kuşağı'ndaki yerini alıyor. 2018 yılında 155 farklı üniversiteden toplam 3 bin 300 mühendis adayı arasından tüm aşamaları başarıyla geçip seçilen 60 mühendis iş tekliflerini de sıra dışı başlayan bu süreçte Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem'in hoşgeldin video mesajıyla aldılar.
Lisans ve yüksek lisans mezunu en fazla iki yıl deneyimi olan mühendislerle birlikte Türkiye'deki mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği 'Yetenek Kuşağı' programıyla teknolojiye öncülük edecek projeler hayata geçiyor. Tam ve yarı zamanlı iş deneyiminin yanı sıra, bir sene boyunca takımlar halinde çalışılabilen programda yer alan yetenekli mühendisler, program kapsamında teknoloji alanında farklı bir proje de geliştirebiliyor. Genç mühendisler bu süre zarfında Softtech Akademi tarafından planlanan özel bir eğitim sürecine dahil oluyor. Projelerini başarıyla sonlandıran ekip, Softtech'in San Francisco ve Şangay ofislerine ziyaret ve Amerika ve Çin'in ileri gelen üniversitelerinde eğitim alma gibi imkânlara da sahip oluyor. GENÇLERE İNANIYORUZ
Softtech'in
teknoloji şirketi
olma yolunda
en önem
verdiği konunun
'Yetenek
Kuşağı' olduğunu
belirten
Ertem, "İşimiz
teknoloji üretmek
olsa da
esas işimiz
doğru kişiyle
çalışmak ve
çalışmak istediğimiz
kişinin
de gelişimine
sürekli destek
olmak olduğuna
inanıyoruz"
dedi.