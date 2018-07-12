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'na 1 saha için petrol arama ruhsatı verildi

ve nca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na () 1 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:49
TPAO'na 1 saha için petrol arama ruhsatı verildi

ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 'ya Diyarbakır ve sınırları içerisinde kalan ve yüzölçümü 45 bin 794 hektar genişliğindeki sahada petrol aramak için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Şirket, söz konusu saha için 15 Aralık 2017'de başvuruda bulunmuştu.

Ayrıca Genel Müdürlük, Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin ve sınırları içerisinde kalan bir saha ile Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Ticaret Sanayi AŞ'nin 'taki bir sahada petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurularını reddetti.

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TPAO'na 1 saha için petrol arama ruhsatı verildi
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