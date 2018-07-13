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13 Temmuz ve fiyatı ne kadar? - Bugün güncel !

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün yükselişte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün bir yükseliş içerisinde. ne kadar? fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 13 Temmuz çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:15
13 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Bugün güncel altın fiyatları!

13 Temmuz 2018 sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

310,77 TL

318,06 TL

İşte 13 Temmuz Cuma 2018 altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

194,23 TL

194,53 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.245,24

1.245,48

YARIM ALTIN FİYATI

619,60 TL

636,11 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.268

1.283

TAM ALTIN FİYATI

1.281,93

1.315,02

piyasalar
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13 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Bugün güncel altın fiyatları!
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