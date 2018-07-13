13 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Bugün güncel altın fiyatları!

13 Temmuz 2018 sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

310,77 TL

318,06 TL

İşte 13 Temmuz Cuma 2018 altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

194,23 TL

194,53 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.245,24

1.245,48

YARIM ALTIN FİYATI

619,60 TL

636,11 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.268

1.283

TAM ALTIN FİYATI

1.281,93

1.315,02