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Dolar bugün ne kadar oldu? - 13 Temmuz son durum! 1 dolar fiyatı bugün kaç TL?

ndaki hareketliliği yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, ? ne kadar oldu? sorularıyla dolar ve döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar 13 Temmuz Cuma 2018 sabahı ne kadar oldu? İstanbul serbest piyasada haftanın son günü dolar 4,8240 liradan, avro 5,6280 liradan işlem görüyor. İşte 13 Temmuz Cuma bugün güncel dolar ve euro fiyatları!

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:17
Dolar bugün ne kadar oldu? - 13 Temmuz döviz kuru son durum! 1 dolar fiyatı bugün kaç TL?

Haftanın son iş günü olan olan 13 Temmuz Cuma itibari ile, ekonomide en çok araştırılan konulardan birisi de ? ne kadar oldu? soruları olarak sıralanıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

'da 4,8220 liradan alınan dolar, 4,8240 liradan satılıyor. 5,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6280 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6710 lira olmuştu.

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD'de enflasyonun artış kaydedeceği beklentileriyle yükselen Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle 10 günün zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 94,875 seviyesinde seyrediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı , dün yaptığı açıklamalarda 'nın bağımsızlığına vurgu yaparak, "Merkez Bankası bağımsız bir kurum olarak ne gerekiyorsa onu yapacak" dedi. Berat Albayrak, "Mali disiplinden taviz yok" mesajı da verdi.

Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan bir Orta Vadeli Program (OVP) açıklayacaklarını da belirtti.

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Dolar bugün ne kadar oldu? - 13 Temmuz döviz kuru son durum! 1 dolar fiyatı bugün kaç TL?
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