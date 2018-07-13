Berat Albayrak'tan Merkez Bankası için güçlü mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, yeni dönemde ekonominin önceliklerini açıkladı. Merkez Bankası
'nın bağımsızlığına dair güçlü mesaj veren Albayrak, bütçe disiplininin korunacağını, tek haneli enflasyon
ve yapısal reformların önceleneceğini söyledi. HİÇ OLMADIĞI KADAR ETKİN...
Bakan Albayrak, yeni dönemde Merkez Bankası'nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacaklarını belirtti. Merkez Bankası'nı, "fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör" olarak tanımlayan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilemez" dedi. Albayrak "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirtti. Albayrak, bankanın hareket alanını fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve eşgüdümü güçlendirerek genişleteceklerini de söyledi. KAYNAK GİRİŞİ ARTACAK
Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörlerle beraber, işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarı ve çeşitliliğini artıracaklarını söyledi. GÜÇLÜ BİR OVP AÇIKLAYACAĞIZ
Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan bir Orta Vadeli Program (OVP) açıklayacaklarını da belirtti. ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın faizlerin seçim sonrasında düşeceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu: "Temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımız, özel sektörümüz ve yatırımcılarla eşgüdüm ile çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası'nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını da söyledi. EYLEM PLANI GELİYOR
Enflasyonla mücadelede tüm yükün para politikası üzerinde kalmayacağını da vurgulayan Albayrak, "Para ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek, fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek" dedi. EKONOMİDE DENGELENME ÖNCELİK
Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak 'ekonomide dengelenme' önceliğiyle kurgulanacağını söyleyen Albayrak, Türkiye'deki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında "makul ve sürdürülebilir" seviyede olduğunu belirtti. MALİ DİSİPLİNE DEVAM
Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin de altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımlara öncelik vereceklerini söyledi. Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden etkin maliye politikaları uygulayacaklarına da vurgu yaptı.