Damat’tan sanal gerçeklik ile showroom

Damat, Tween ve D'S Damat markalarını çatısı altında barındıran Orka Holding
, 8'inci yurtdışı bayi buluşmasına İstanbul'da başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun hem Türkiye'ye hem de Türk ürünlerine duyulan güveni artırması açısından önemli olduğunu vurguladı. Dijital dönüşüm projelerini anlatan Orakçıoğlu, sanal gerçeklik
deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdıklarını, showroom'u 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladıklarını anlattı. Orakçıoğlu, Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu projenin gerek bayi toplantılarına gerekse online satışlarına çok ciddi katkı sunduğunu kaydederek, aldıkları siparişlerin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi. Orakçıoğlu, "Artık dünyanın her yerindeyiz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik" dedi.