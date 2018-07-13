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Damat’tan ile showroom

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Damat’tan sanal gerçeklik ile showroom
Damat, Tween ve D'S Damat markalarını çatısı altında barındıran , 8'inci yurtdışı bayi buluşmasına İstanbul'da başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun hem Türkiye'ye hem de Türk ürünlerine duyulan güveni artırması açısından önemli olduğunu vurguladı. Dijital dönüşüm projelerini anlatan Orakçıoğlu, deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdıklarını, showroom'u 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladıklarını anlattı. Orakçıoğlu, Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu projenin gerek bayi toplantılarına gerekse online satışlarına çok ciddi katkı sunduğunu kaydederek, aldıkları siparişlerin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi. Orakçıoğlu, "Artık dünyanın her yerindeyiz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik" dedi.
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Damat’tan sanal gerçeklik ile showroom
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