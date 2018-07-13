Değişimin sebebi teknoloji

Her meslek grubu önümüzdeki dönemde gerçekleşecek değişimi farklı şekilde vurguluyor. CEO'lar, teknolojinin değiştirdiği geleceği yorumlarken yeni fırsat ve tehditlere dikkat çekiyor.
PwC'nin bu yıl 'Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser' başlığıyla yayınladığı 21'inci 'Küresel CEO Araştırması'nın telekomünikasyon sektörü sonuçlarına göre, internet
geleneksel telekomünikasyon pazarlarını gittikçe değiştiriyor. TEKNOLOJİ VE SİBER TEHDİT
Liderlerin çok büyük bir çoğunluğu (yüzde 83) gelecek beş yıl içinde değişimin, doğrudan veya dolaylı şekilde rakiplerden kaynaklanmasını, dörtte üçü ise temel teknolojilerden, müşteri davranışından ve sektör düzenlemelerinden kaynaklanmasını bekliyor.
Üçte ikisi de değişimin, dağıtım kanallarından kaynaklanmasını bekliyor.
Şirketlere yönelik tehditler konusunda liderlerin yüzde 45'i, teknolojik değişimin hızından, yüzde 35'i ise pazara yeni giren şirketler konusunda "çok endişeli".
Yüzde 45'i de siber tehditlerle ilgili çok endişeli.
Tüm bu oranlar, diğer sektörlerdeki ortalamaların üzerinde. Telekomünikasyon şirketleri kendi verilerinin yanı sıra birçok diğer şirketin ve müşterinin verilerini de kullandıkları için siber saldırı
lar özellikle telekomünikasyon şirketleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Liderin bazı düşünceleri ise oldukça dikkat çekici ve önemli bölümünün muhafazakar bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. CEO'ların yüzde 50'si aşırı düzenlemelerden aşırı endişeliyken, yüzde 47'si vergi yükünün artışından ve yüzde 40'ı da terörün yarattığı tehdit hakkında aşırı endişeli.
Telekomünikasyon liderleri internet hakkında iyimser olmaya devam ediyor, sadece yüzde 17'si dünyada internete erişiminin kısıtlanmasının doğru olduğunu düşünüyor. TELEKOM CEO'LARI İYİMSER
Rapora göre dijital değişimin yarattığı tehdide rağmen telekomünikasyon CEO'ları yakın gelecek hakkında iyimser. Liderlerin yarısından fazlası (yüzde 57), 2017'nin küresel büyüme açısından iyi bir yıl olduğunu göz önünde bulundurarak, ekonomik büyümenin 2018'de daha da iyileşeceği görüşünde.
Hem dünya ekonomisi hem de kendi şirketleri hakkında iyimserliklerini geçen yıla göre koruyan CEO'lar, otomasyona yapılan yatırımlarla çalışan sayılarının da artmasını bekliyorlar. Siber saldırı tehdidi ve hükümetler tarafından sürekli değişen yeni düzenlemelerin yarattığı olumsuzluklar devam etmekle birlikte CEO'lar, şimdilik bu tehditlerin kontrol edilebilir olduğu görüşünde.