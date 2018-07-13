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Değişimin sebebi teknoloji Dev şirketlerin CEO’ları ile yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin tüketici davranışlarını ve deneyimini değiştirmesi yeni rakiplerin ortaya çıkmasına sebep oluyor

Giriş Tarihi: 13.7.2018