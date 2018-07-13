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Evinizi sigortalı uzman taşısın

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Evinizi sigortalı uzman taşısın
Şehirli insan her an iş ve ev değişikliğine hazır olmalı. Yeni yaşam tarzı içinde taşınma işini siz dert etmeden uzmanlaşmış bir girişimle çözmeye ne dersiniz? 'un girişim hızlandırma programı Pilot, şimdi 6'ıncı dönem girişimlerinden Octovan, Nakliye ihtiyacı olan kullanıcılarla taşıma belgeli ticari araç sahiplerini bir araya getiren platform.
Girişim mobil uygulamalarını yayımladı ve ilk müşterilerine hizmet vermeye başladıktan sonra kullanıcılardan ilgi görmeye başladı. Farklı kurumlarla B2B anlaşmalar yapan girişim bugüne dek önemli taşıma tecrübesi kazandı. Evlerini ya da ofislerini taşımak isteyenler taşıma sigortası sayesinde güvenle işlem yatırabiliyor.
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Evinizi sigortalı uzman taşısın
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