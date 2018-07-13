Merrill Lynch operasyonu

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasının ardından, piyasalarda oluşan iyimser hava, üç gündür Borsa İstanbul
'da büyük bir operasyona başlayan Merrill Lynch
'in liderliğindeki yabancı satışlarıyla dağıldı. Kabinenin açıklandığı pazartesinin ardından, Merrill Lynch endeks üzerinde çok etkili olan hisselerde sırayla operasyona başladı. GARANTİ'Lİ DÜŞÜŞ
Salı ve çarşamba günü Garanti Bankası'nda 130 milyon hisse satarak bankayı yüzde 20'e yakın düşüren kurum, borsa
da endeksin 8 bin puan gerilemesine neden oldu. Merrill Lynch'in bu operasyonunun etkisiyle dolar da 4.85 TL'ye kadar çıktı. Endeks üzerinde etkili olan Garanti Bankası hisselerindeki satışa ilişkin olarak Doğuş Grubu
da yaptığı açıklamada, bu satışla ilgilerinin olmadığını bildirdi. DİĞERLERİ DE KATILDI
Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından dolar 4.85 TL'den 4.78'e kadar gerileyip, borsada da endeks 89 bin 158 puandan 92 bin 466 seviyesine kadar yükseldi. Piyasanın toparlanma sinyali vermesiyle birlikte Merrill Lynch bu kez de Tüpraş, Erdemir ve Arçelik tahtalarında satışa başladı. Söz konusu satışların etkisiyle endeks 88 bin puana gerilerken, dolar tekrar 4.84 liraya çıktı. Dün Citi ve Credit Suisse
de satış kervanına katıldı. Ereğli ve Tüpraş'ta gün içinde kayıp yüzde 10'a ulaştı. PANİK YAPMAYIN
ENDEKSIN dolar bazında 2004 ve 2008 seviyelerine gerilediğini belirten Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Orta ve uzun vadede yatırımı düşünen yatırımcıları bugünden uygun hisse yatırımına davet ediyorum" dedi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcı Beste Naz Köksal ise hisse bazında paniğe gerek olmadığını söyledi.