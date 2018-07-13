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Parmak iziyle alışveriş başlıyor Kredi kartıyla alışverişte şifre girmek tarih oluyor. Kartlı ödeme sistemlerinde yeni gözde parmak izi ile giriş. Üzerinde parmak izi okuma bölümü olan kartlar denenmeye başladı, önümüzdeki yıl yaygınlaşacak