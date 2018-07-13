Parmak iziyle alışveriş başlıyor

Kasada kredi kartını verince şifreyi saklayarak girmeye çalışmak ya da kapıda ödemede kafasını çeviren kurye dönemi bitiyor. Kartlı ödeme sistemlerinde yeni gözde parmak izi ile yani teknik tabiri ile 'biyometrik' giriş. Kredi kartı veya banka
kartının üzerine bir parmak izi okuma bölümü konulacak. Böylece kartı elinize aldığınızda şifre girmeye gerek kalmadan kart parmak izini tanıyıp işlemi onaylayacak. Temassız ödeme altyapısı da varsa sadece kartı POS cihazına göstermek yeterli olacak.
Böylece temassız ödemedeki limitler de ortadan kalkacak. Halihazırda temassız ödemelerde limit işlem başına 90 TL. Çoğu banka günde beş işlem limiti koyuyor. Şirketler parmak izi ile ilgili testlerini tamamladı ve bankalar ile görüşmelere başladı bile. Mastercard Londra'da bankalar ile masaya oturanlar arasında. Şirketin kartları ilk olarak Güney Afrika
ABSA Bank ve Pick n Pay ile denendi. Mastercard'ın bu alana yatırım yapmasının sebebi ise yaptırdığı Dijital Ödemeler Araştırması'na göre tüketicilerin yüzde 43'ünün güvenliği daha yüksek, geleneksel şifre kullanımını geçmişte bırakan biyometrik ve diğer kimlik doğrulama yöntemlerine ilgi göstermesi olmuş. % 65 SICAK BAKIYOR
Bu alanda Visa da uzun zamandır yatırım yapanlar arasında. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel Amerika'da gerçekleştirdikleri bir araştırmada Amerikan tüketicilerinin yüzde 86'sının kimliklerini doğrularken veya ödeme yaparken biyometrik doğrulama yöntemlerine sıcak baktığını ve yüzde 65'inin biyometrik teknolojilere aşina olduğunu gösterdiğini belirtti. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Tezel, "Hayata geçirdiğimiz Visa Ready for Biometrics programı ile dünya genelinde biyometrik teknolojiler üzerinde çalışan şirket veya girişimlerin Visa uyumlu olmasını amaçlıyoruz" dedi. İlk pilot çalışmayı ocakta Amerika'da duyurduklarını belirten Tezel, "Mountain America Credit Union ile test ettiğimiz bu kartın üzerinde yeşil ışık yanıyor. Aksi durumda ise kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle ödeme sırasında kart sahibi, şifre tuşlamaya gerek kalmadan, işlemini hem hızlı, hem kolay hem de güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor" şeklinde konuştu. PORTFÖYE GİRECEK
Henüz Türkiye'de ödeme sistemleri şirketlerinin bir adımı yok ancak hepsi istekli. Sorularımızı yanıtlayan Bankalararası Kart Merkezi
(BKM) Genel Müdürü Soner Canko
biyometrik kartların Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'un yol haritasında bulunduğunu belirtti. Canko, "Bu kapsamda çeşitli deneme çalışmaları yapmayı ve başarılı olması halinde parmak izi okuyuculu biyometrik kartları ürün portföyümüze dâhil etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Canko, biyometrik kartların standart hale gelmesinde son sözü yine kart sahiplerinin vereceğini vurguladı. AVRUPA İKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNE GİDİYOR
Kredi kartı ile alışverişlerde Avrupa'da yeni şartlar önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Ödemelerin dörtte birinde biyometrik bir güvenlik önlemine geçiş amaçlanıyor. Yeni yasal düzenleme ile birlikte ödemelerin iki kimlik doğrulama faktörüne sahip olması istenecek. Firmaların bu alana yatırım yapmalarının sebeplerinden biri de bu yeni düzenlemeler.