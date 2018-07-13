Patates 2 liraya geriledi

Son dönemde fiyatlarındaki anormal yükselişiyle gündem olan patates, Türkiye'nin önemli üretim ve depolama merkezlerinden Nevşehir ve Niğde
'de yazlık hasadının başlamasıyla düşüşe geçti. Nevşehir ve Niğde'de patatesin pazar tezgâhlarındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2.5 liraya düştü. Mayıs ve haziran aylarında sadece Adana
yöresinden piyasaya sürülen, verimin düşük olması nedeniyle de tarladan yüksek fiyatla çıkan patates, bugünlerde tarlada ise kilogramı ortalama 1.5 liradan satılıyor. Hasadın ülke geneline yayılacağı ağustosta bu rakamın daha da gerileyeceği tahmin ediliyor. Nevşehir'de 60 bin dekar ekili alandan 250 bin ton, Niğde'de ise 202 bin dekar ekili alandan yaklaşık 753 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor. Niğde Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Sorumlusu Hakan Ecemiş, yazlık hasatta toplanan patatesin tarladan kalitesine göre 80 kuruş ila 2 lira arasında çıktığını söyledi. Ecemiş, "Bu işi tüccarlar ve büyük şirketler üstlendiği için fiyatlar artıyor. İstanbul
'da toptan olarak 2-3 liraya satılıyor, markete manava geçtikçe 50 kuruş ile 1 lira arasında fiyat farkı biniyor" dedi.