Dünya Kupası’nda 1.000 $ Rekoru

Tarihin en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya
Kupası'nın biletleri de fiyat rekoru kırdı. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG'nin araştırmasına göre yarın Fransa-Hırvatistan arasında oynanacak dev final öncesi maç bileti fiyatları rekor kırdı. 2018 Dünya kupası
, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatı bin doları aştı. Rusya
'da final izlemenin en düşük maliyeti 455 dolar (2 bin 197 TL), en pahalı bilet ise bin 100 dolar (5 bin 313 TL) oldu. Dünya Kupası final maçı yarın Fransa- Hırvatistan arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği finalde iki ülke milli takımları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki 78 bin kişilik Luzhniki Stadyumu'nda karşılaşacak. BİLETLERE 11 MİLYON TALEP
2018 Dünya Kupası için satışa çıkarılan 3.1 milyon bilet için FIFA
'ya 11 milyon adet bilet talebi gelirken, fiyatlar 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 11 oranında arttı. Birinci kategori fiyatları yüzde 13, ikinci kategori fiyatları yüzde 14 ve alt kategori fiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi. KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünya Kupası bilet gelirleri FIFA'nın bütçesinde çok önemli bir gelir kalem. Bu kadar yüksek bilet ücreti talep edilmesi dört yılda bir gerçekleşen bu organizasyon için normal karşılanabilir" dedi.