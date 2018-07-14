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’a Marriott’tan ömür boyu başarı ödülü

Giriş Tarihi: 14.7.2018
İbrahim Polat’a Marriott’tan ömür boyu başarı ödülü
13 - 15 Haziran 2018 tarihleri arasında Milano'da gerçekleştirilen Marriott International Avrupa otelleri Franchise Konferansı'nda Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat'a Marriott Otel Grubu tarafından 'ömür boyu başarı ödülü' verildi. İbrahim Polat; Avrupa'da franchise sistemini uygulamada öncülük yapmış olması, Marriott ile alt markalarının Türkiye'de bilinirliğini sağlayarak, Türkiye'ye ilk Renaissance otelini açması ve her sene gösterilen üstün başarılarla marka değerini çok üst düzeylere taşıması nedeniyle ödüle layık görüldü.
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İbrahim Polat’a Marriott’tan ömür boyu başarı ödülü
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