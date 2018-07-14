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’nun ü demiryolundan

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
İç Anadolu’nun petrolü demiryolundan
Kayacık'ta 1 milyon 200 bin metrekarelik alana kurulan lojistik köye FTZ Grubu da dev bir yatırım yaptı. Lojistik merkezde türevi akaryakıt ürünleri, LPG-LNG-CNG ve madeni yağ depolama tesisi kurulması için TCDD ile FTZ grup şirketlerinden PETDEP Petrol Depolama ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. arasında sözleşme yapıldı. 55 bin metrekarelik alana kurulacak 50 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG depolarıyla 'da birçok ildeki akaryakıt istasyonuna petrol demiryoluyla taşınacak. Dev yatırımla, karayollarındaki tanker trafiği azalacak ve nakliyede kullanılan yakıttan tasarruf edilecek. 13 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesise başlangıçta ATAŞ ardından da Rafinerisi'nden demiryolu ile taşınacak petrol türevi ürünler depolanacak.
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İç Anadolu’nun petrolü demiryolundan
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