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için özel hat kuruldu

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
İmar Barışı için özel hat kuruldu
Türkiye'de 13 milyon yapıyı kapsayan 'na ilgi her geçen gün artıyor. İmar Barışı Masaları ile vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ni de yetkilendirerek il ve ilçelerde belediyelere ve muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca bakanlığın olan Alo 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı. Çağrı Merkezi'nde kurulan birim ile çağrı operatörleri vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

24 SAAT HİZMET
84 bin 900 kişinin çağrı merkezini arayarak, düzenleme hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yurtdışındaki Türkler'in de barışla ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.
Vatandaşlar İmar Barışı ile ilgili http://imarbarisi. csb.gov.tr/ adresinden, http://apps.csb.gov.tr/talepekrani ve http://alo181.csb. gov.tr/web/ adresinden de bilgi alabiliyor.
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İmar Barışı için özel hat kuruldu
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