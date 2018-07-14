Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den 15 Temmuz mesajı

Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İki yıl önce millet olarak ülkenin tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Vatanımızı işgal etmek, milletimizi yok etmek ve Cumhuriyetimizi yıkmak amacı taşıyan terör örgütü, milletin silahlarını millete doğrultarak tarihte görülmemiş bir ihaneti ortaya koymuştur.

İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİ VERİLMİŞTİR

Bu ihanet karşısında, Başkomutan'ımız, Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara akın eden milyonlar, ülkesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak İkinci Kurtuluş Mücadelesi vermiştir.

HAİN EMELLERİNE ULAŞAMADILAR

Ülkemizi karanlığa boğmak isteyen dâhili ve harici bedbahtlar, 15 Temmuz gecesi halkımızın verdiği destansı mücadele karşısında hain emellerine ulaşamamışlardır. Milletimizin cesaretini, vatan sevgisini hesaba katmayan bu hainlerin uğradığı akıbet, ülkemiz için çirkin emeller besleyen düşmanlara da bir mesaj olmuştur aynı zamanda.

Bu mücadelesiyle halkımız; demokrasimize, bağımsızlığımıza, birliğimize kasteden her tür düşmanca girişime fırsat vermeyeceğini ve bu tür hain saldırılar karşısında canını feda etmekten çekinmeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir" ifadesini kullandı.Tarihe altın harflerle yazılmış gün olan '15 Temmuz'un, demokrasi ve millî birlik günü olarak kutlanmasının, ülkemiz için büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Pakdemirli şunları dedi:

" Çünkü siyasi basiretiyle güven ve istikrarın devamı yönünde kararlılığını her daim ortaya koyan milletimiz aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde ülkesine kasteden tüm düşmanlara haddini bildirmekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Dolayısıyla o gece, 'Çanakkale Ruhu'yla şanlı bir direniş ve dirilişin destanını bir kere daha yazan bir milletin mensubu olmaktan her vatandaşımız gibi ben de büyük bir onur ve gurur duyuyorum.

Önümüzdeki yeni dönemde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda demokrasimizi ve birliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Her alanda ortaya koyacağımız hamlelerle ülkemizi şahlandıracak, "Güçlü ve Lider Ülke Türkiye"yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah.

Bu vesileyle "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde; ülkesi, milleti, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

