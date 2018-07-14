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Ünlü kozmetik şirketine milyar $’lık tazminat

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Ünlü kozmetik şirketine milyar $’lık tazminat
ABD'de bebek pudrası ürününün e neden olduğu iddiasıyla açılan davayı kaybeden Johnson & Johnson, 22 kadına toplam 4.7 milyar dolar ödeyecek. Johnson & Johnson, Missouri asbest davasında tazminata mahkum edildi.
Davada jüri, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası ürününün de aralarında olduğu talk bazlı ürünlerinin asbest içermesi ve bu ürünlerin kullanımı sonucu yumurtalık kanseri gelişmesi nedeniyle 22 kadına 4.69 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Geçen yıl da Yüksek Mahkemesi jürisi, bebek pudrası kullanımı sonucunda yumurtalık kanseri olduğunu iddia eden 63 yaşındaki bir kadına 417 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Johnson & Johnson'a talk pudrası ile ilişkili 9 bin dava açılmış olduğu öne sürülüyor.
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Ünlü kozmetik şirketine milyar $’lık tazminat
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