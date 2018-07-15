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bugün: ve ne kadar? - 15 Temmuz güncel altın fiyatları...

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün düşüşte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün ufak bir düşüş yaşıyor. ne kadar? fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 15 Temmuz Pazar 2018 çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 09:35
Altın fiyatları bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - 15 Temmuz güncel altın fiyatları...

15 Temmuz Pazar sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan altın fiyatları 15 Temmuz Pazar sabahına nasıl başladı? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

309,46 TL

316,46 TL

İşte 15 Temmuz Pazar altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

193,41 TL

193,55 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.234,86

1.253,78

YARIM ALTIN FİYATI

616,99 TL

632,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.282

1.295

TAM ALTIN FİYATI

1.276,53

1.308,40

piyasalar
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Altın fiyatları bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - 15 Temmuz güncel altın fiyatları...
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